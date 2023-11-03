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Выяснилось, кто владел легендарным номером с BMW из «Жмурок» в Нижнем Новгороде

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Выяснилось, кто владел легендарным номером с BMW из «Жмурок» в Нижнем Новгороде
Автомобильные новости
Источник фото: pixabay.com

Известный фильм «Жмурки» был снят в 2004 году. Главные персонажи часто передвигались по улицам на BMW Е34, номер которого часто мелькал в кадрах - В141РХ52.

В определенный момент этот номер принадлежал компании «Автострада», которая зарегистрирована была в 1995 году и занималась дорожно-строительными работами.

В 1999 году один из бывших учредителей этой компании, Андрей, получил штраф за нарушение правил дорожного движения с использованием авто с номером В141РХ52. Этот государственный номер имел два периода регистрации: с 199 года по 2000-й и с 2000-го по 2010-й. С начала нулевых и до 2009 года никаких упоминаний о данном автомобиле не было.

В 2009 году этот номер попал в поле зрения Госавтоинспекции после того, как автомобиль ГАЗ-3110 с этим номером попал в аварию. Затем случились еще две аварии. Владельцем этой машины был житель Нижнего Новгорода, Сергей.

Владельцем «клона» номера В141РХ с региональной комбинацией 152 стал водитель Mazda 6 по имени Роман. Он работает в сфере автомобильных перевозок и грузоперевозок. В то же время автомобиль часто использовали Анна и Александр. Все владельцы часто получали штрафы за нарушения ПДД, главным образом за превышение скорости.

В 2021 году этот легендарный автомобиль был продан, и с тех пор этот номер больше не появлялся на дорогах..

Информационное агентство «Informing»

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