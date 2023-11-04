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От Ford до Volkswagen: В России названы шесть надежных иномарок за 500 тысяч рублей

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От Ford до Volkswagen: В России названы шесть надежных иномарок за 500 тысяч рублей
Автомобильные новости
источник фото: pixabay.com

«За рулем» представил рейтинг самых надежных иномарок, доступных на вторичке до 500 тысяч рублей. В этот список попали шесть моделей, которые отличаются надежностью и практичностью.

На первом месте оказался Daewoo Gentra II за довольно прочный кузов, умеренно жесткую подвеску, надежный двигатель B15D2 1.5 и 107 лошадиных сил.

На второй строчке Ford Fusion, отличающийся долговечностью и универсальностью. Но эксперты советуют выбирать модели с бензиновым мотором с механической или автоматической трансмиссией Aisin. 

Третью строчку занял Hyundai Getz. Особенно компактный хэтчбек выделяется надежным мотором, исключая его 1,1-литровую версию. Mitsubishi Lancer IX на четвертой строчке. Силовой агрегат 4G18 объемом 1.6 литра обладает высокой надежностью, однако не требует особого ухода благодаря гидрокомпенсаторам.

Nissan Tiida заслужил пятое место за устойчивый к коррозии кузов, надежный двигатель и коробку передач.

Замыкает ТОП-6 Volkswagen Jetta V с высокой коррозийной стойкостью кузова и крепкой подвеской.

Информационное агентство «Informing»

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