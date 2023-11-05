Опубликован ТОП-10 самых популярных кроссоверов и внедорожников в РФ

В РФ в октябре этого года компактный кроссовер Haval Jolion стал лидером по продажам в сегменте SUV. «АВТОСТАТ» сообщает, что продажи модели увеличились боле чем в 2 раза, составив рекордные 6270 авто.

На второй строчке LADA Niva Travel - 4575 проданных авто. Модель также показала рост в 2,1 раза. Третье место в рейтинге досталось внедорожнику LADA Niva Legend (4229 реализованных машин). Это, к слову, в 2,2 раза больше, чем в минувшем году. OMODA C5 на четвертом месте с 3780 штук.

Chery Tiggo 4 PRO замыкает ТОП-5. Его результат 3712 экземпляров. В десятку самых популярных SUV моделей вошли Geely Monjaro, Chery Tiggo 7 PRO Max, Geely Coolray, Haval Dargo, Geely Atlas PRO.