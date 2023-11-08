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В России закончились бюджетные иномарки из стран Европы, Японии и Южной Кореи

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В России закончились бюджетные иномарки из стран Европы, Японии и Южной Кореи
Автомобильные новости
Источник фото: pixabay.com

В России исчерпались запасы бюджетных иностранных автомобилей из Японии, Европы и Южной Кореи. По словам Евгения Житнухина, руководителя дилерского направления автомобильного маркетплейса, на российском рынке возник дефицит популярных моделей отечественного производства.

Например, в настоящее время сложно найти в продаже основные представители бюджетного сегмента, такие как Kia Rio и Hyundai Solaris. Также востребованной модели Skoda Rapid у российских дилеров тоже нет в наличии. Кроме того, возник дефицит доступных моделей от Toyota, особенно новых выпусков компании.

Для решения этой проблемы прибегают к параллельному импорту, однако в России в основном привозят премиальные автомобили под заказ или малыми партиями.

Информационное агентство «Informing»

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