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Стали известны владельцы «крутых» номеров ТМН в Тюменской области

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Стали известны владельцы «крутых» номеров ТМН в Тюменской области
Автомобильные новости
источник фото: pixabay.com

Буквы ТМН на автомобильных номерах используются как сокращение ТюМеНь. Выяснилось, кто ездит по городу с такой серией номеров.

Владельцем авто с номером Т001МН 72 является предприниматель и его жена, бухгалтер одной из организаций.

Машина Mercedes-Benz CLS-350d с номером Т111МН 72 принадлежит бизнесмену, который связан со страховой компанией в городе. Владелец авто Audi A8 с номером Т222МН72 имеет предприятие по сдаче в аренду и лизинг транспорта.

Автомобиль Т333МН 72 принадлежит компании из Челябинска, хотя ее стра***т тюменский предприниматель, занимающийся перевозками.

Номера Т444МН 72 красуются на Toyota Land Cruiser Prado 150. Принадлежит иномарка предпринимательнице из Ишима.

В городе с номерами Т888МН 72 ездит машина BMW 530. Она была куплена предпринимателем Сергеем Буровым, который владеет компаниями, связанными с торговлей стройматериалами.

Информационное агентство «Informing»

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