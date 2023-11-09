В Челябинске «блатные» номера 777 предпочитают бизнесмены и экс-чиновники

Журналисты рассказали об автономерах, которые часто выбирают экс-чиновники и бизнесмены Челябинска. Особой популярностью у них пользуется серия 777 - «три топора». Стоят они от миллиона рублей.

К примеру взять, номера серии ООО и 777 региона 174 и 74 остаются закрепленными за правительством Челябинской области.

Mercedes-Benz S500 с блатным номером был списан из гаража правительства, а затем замечен в Петербурге в продаже. Стоимость автомобиля 1,78 млн рублей, ранее об был служебным и имел номер О777ОО74.

Автомобиль с аналогичным номером закреплен за управлением делами губернатора Челябинской. Речь идет о Toyota Camry - стандартной служебной иномарке. В целом, в городе номера 777 устанавливают на дорогие машины, в том числе Porsche Cayenne. Один из них принадлежи 31-летнему бизнесмену, а также отцу сооснователя крупнейшей в мире школы бега. Lexus LX 570, номер которого М 777 ММ 174 принадлежит президенту крупной компании, а на Toyota Highlander с номером Т 777 ТТ 174 ездит тезка Андрея Потапова, начальника управления Министерства юстиции по области.