Автоэксперты «ЗР» нашли 5 причин, почему не стоит покупать новую LADA Vesta NG

Автоэксперты «За рулём» провели обзор новой LADA Vesta NG и нашли 5 негативных факторов, которые могут отпугнуть потенциальных покупателей.

Первый недостаток - скудный выбор двигателей. Большинство машин предлагают с 90-сильным восьмиклапанным мотором, который недостаточно мощный для этой модели.

Также авто предлагается с ограниченным набором опций и доступно в 2-х цветах кузова.

Эксперты обозначили существующие проблемы с оборудованием и электроникой.

Еще одно замечание - смешанная сборка деталей. В авто встречаются комплектующие разных производителей из разных стран, поэтому есть сомнения в надежности модели.

Покупатели могут остаться недовольны ограниченным выбором опций и стандартных компонентов.