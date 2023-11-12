История с возросшим в 250 раз утильсбором дошла до депутатов ГД

Покупатели авто возмущены резко возросшим утильсбором, который одномоментно увеличился в 250 раз. Вместо пяти тысячи рублей владельцы обязаны заплатить один миллион. В итоге эта история дошла до депутатов ГД.

Люди, которые ждали свои автомобили по два-три месяца, не готовы отдавать такие огромные деньги государству. В самой крупной группе пострадавших в Телеграм за последние несколько дней появилось еще 500 новых участников. Теперь там более 2,5 тысячи человек.

По словам председателя комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, он поручил сотрудникам экспертной группы по защите прав автомобилистов проанализировать данные обращения людей, а также отправить письмо в правительство. Затем нужно будет поменять нормативные акты через поправки.