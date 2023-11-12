Эксперт Хайцеэр: рассчитывать на снижение цен на авто в России в 2024 году не стоит

По информации вице-президента Национального союза автомобилистов Яна Хайцеэра, ценники на автомобили в России в 2024 году не снизятся, поскольку веденный утилизационный сбор не планируется отменять.

Что касается цен на б/у модели, они зависят от стоимости новых автомобилей. К тому же, на вторичке должны появиться автомобили, с которыми россияне пока что не знакомы.

При этом спрос на «китайцев», по всей видимости, будет невелик. Говоря о новинках авторынка, специалист отметил, что ожидается появление нескольких иранских моделей. Они окажутся немного дешевле транспорта из КНР, однако это их единственное преимущество.