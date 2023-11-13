Автоэксперт Носко перечислил самые дорогие в обслуживании иномарки в России: Цифры шокируют

Стоимость технического обслуживания машин в России выросла в текущем году на 21%. Однако некоторые автомобили в этом смысле очень невыгодны.

К примеру, речь идет некогда популярных у россиян моделях Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Об этом говорит автоэксперт Александр Носко.

По словам директора по сервису автомобильного маркетплейса Fresh, российские автолюбители проезжают около 17 000 километров в год. Примерное количество ТО, которые они проходят за 5 лет — это шесть визитов в сервис. Для владельца машины из Германии обслуживание обойдется в 68 559 рублей, а водитель чешского авто отдаст не менее 85 225 рублей, отметил Носко.