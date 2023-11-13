Стало известно, на чём ездят воронежские чиновники и депутаты

Стало известно, на чем ездят воронежские чиновники. Список из 119 служебных авто, на которых перемещается высшее руководство областного правительства, был опубликован в Сети.

В правительственном гараже огромное разнообразие. Тут есть любимые всеми Toyota Camry и Nissan Teana, Nissan Patrol, Genesis G80, Toyota Land Cruiser Prado, а также Kia Sorento и Ford Mondeo. Также стоит упомянуть о Mercedes-Benz S 500 4matic. Из самого необычного — трактор «Беларус 320.4М» и по одной машине Chevrolet Niva и Lada Vesta. В данном списке есть также микроавтобусы Ford Transit, Mercedes-Benz, Toyota Hiace.