Автоэксперт Франк рассказала, какие изменения ждут российский автопромс ноября 2023

С ноября 2023 году в силу вступают изменения регламента «О безопасности транспортных средств», предусматривающие установку ABS-системы в обязательном порядке и увеличение на авто экологического класса до Евро-2. По мнению эксперта Ирины Франк, такие новшества улучшат ситуацию на автодорогах путем повышения безопасности машин, выпускаемых в РФ.

В начале года власти разрешили отечественным автопроизводителям не устанавливать систему из-за санкций, так как ABS поставляют иностранные компании. Но вопрос удалось урегулировать при помощи импортозамещения.

Из-за санкций также разрешено выпускать двигатели класса Евро-0. С ноября минимальный экологический класс повысится до Евро-2. Изменения коснутся базовых комплектаций отечественных авто. Их производство будет ликвидировано, что не отразится на российском авторынке.