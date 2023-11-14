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Автоэксперт Франк рассказала, какие изменения ждут российский автопромс ноября 2023

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Автоэксперт Франк рассказала, какие изменения ждут российский автопромс ноября 2023
Автомобильные новости
источник фото: pixabay.com

С ноября 2023 году в силу вступают изменения регламента «О безопасности транспортных средств», предусматривающие установку ABS-системы в обязательном порядке и увеличение на авто экологического класса до Евро-2. По мнению эксперта Ирины Франк, такие новшества улучшат ситуацию на автодорогах путем повышения безопасности машин, выпускаемых в РФ.

В начале года власти разрешили отечественным автопроизводителям не устанавливать систему из-за санкций, так как ABS поставляют иностранные компании. Но вопрос удалось урегулировать при помощи импортозамещения.

Из-за санкций также разрешено выпускать двигатели класса Евро-0. С ноября минимальный экологический класс повысится до Евро-2. Изменения коснутся базовых комплектаций отечественных авто. Их производство будет ликвидировано, что не отразится на российском авторынке.

Информационное агентство «Informing»

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