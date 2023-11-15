Владельцы новых европейских авто в России заявили, что столкнулись с блокировками

Владельцы новых европейских авто, которые были ввезены в Россию по параллельному импорту, пожаловались на случаи блокировки. Это происходит во время подключения к несертифицированному диагностическому оборудованию.

По данным источников, проблема коснулась марок BMW, Mercedes, Renault. С начала минувшего года многие автокомпании начали отключать программное обеспечение и диагностическое оборудование из-за введенных санкций. Когда его подключали к машине, они начинали обмениваться кодами. Если информация совпадала, начался анализ транспортного средства, если нет – оно блокировалось.

Случаи блокировки привезенных в результате параллельного импорта авто подтвердили источники в крупной СТО. Сообщается, что европейские автоконцерны рассматривали внедрение в свои машины ограничений давно.