В России резко снизилась доступность новых авто для граждан

Разрыв между финансовыми возможностями граждан России и стоимостью новых автомобилей значительно увеличивается, несмотря на рост уровня заработной платы. Сотрудники ассоциации «Российские автомобильные дилеры» сообщают о критическом увеличении этой разницы.

Согласно данным объединения, в 2013 году россиянам для приобретения нового автомобиля требовалось примерно 28 месячных заработных плат. За подержанный автомобиль, вероятно, приходилось выложить 11 зарплат. В текущем году на новый автомобиль придется потратить не менее 40 зарплат, а на подержанный – 20 заработных плат.

Ассоциация также отмечает, что к концу первого полугодия цена на новый автомобиль в России составляла 3 млн рублей, а на подержанный – 1,3 млн рублей.