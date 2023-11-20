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Эксперты провели сравнение лифтбека «Москвич 6» с более дорогой Skoda Octavia

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Эксперты провели сравнение лифтбека «Москвич 6» с более дорогой Skoda Octavia
Автомобильные новости
Фото: @freepik / freepik.com

По данным Autonews, сравнение лифтбека «Москвич 6» 2023 года с ушедшей с рынка Skoda Octavia показывает, что новинка во многом не уступает конкуренту. 

«Москвич 6» имеет внушительные габариты (4770 мм против 4689 мм у Octavia), но немного меньший багажник (540 л против 578 л). Оба авто могут вместить довольно крупные грузы при сложенных спинках заднего дивана. Отсутствие подогрева руля и задних кресел при минус 10 градусах немного заметно, однако сообщается, что этим активно занимаются. 

«Москвич 6» оснащен надежными силовыми агрегатами: базовая версия с 1,5-литровым двигателем, мощность которого 136 л.с., и автоматической коробкой передач. Более дорогие версии с 174-сильным двигателем и 6-скоростной роботизированной коробкой.

В общем и целом «Москвич 6» характеризуется хорошей управляемостью и качеством 

В общем и целом «Москвич 6« характеризуется хорошей управляемостью и качеством, но требует неких улучшений. Высокая цена может быть главной преградой для привлечения потенциальных клиентов, поэтому пока »Москвич 6» остается, скорее, имиджевым, а также политическим проектом на российском авторынке.

Информационное агентство «Informing»

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