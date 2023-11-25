В ГИБДД назвали 7 ошибок водителей в снегопад, за которые грозит штраф и лишение прав

С наступлением холодов и снегопадов водителям рекомендуется быть весьма бдительными на автодорогах, уделяя особое внимание техническому состоянию авто. В соответствии с данными представителей ГИБДД, в зимний период резко увеличивается количество правонарушений, за которые грозит наложение штрафов или даже лишение прав.

Время на прогрев двигателя должно составлять не более пяти минут

Некорректное управление машиной с грязным и неправильно установленным номерным знаком влечет за штраф 500 рублей. «Маскировка» знаков грязью будет стоить 5 тысяч рублей или лишением прав на срок от одного до трех месяцев. Время на прогрев двигателя должно составлять не более пяти минут, а стоянка с работающим двигателем в жилой зоне грозит штрафованию от 1500 рублей в регионах, а также до 3 тыс. рублей в Москве и Петербурге.

За нарушение стоп-линии на светофоре грозит наложение штрафа в размере от 800 до 1000 рублей. Проезд на запрещающий сигнал светофора влечет за собой штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение прав водителя от 4 до 6 месяцев после повторного нарушения. За выезд на перекресток, занятый другим транспортом, можно лишиться тысячи рублей.