Информинг » Наука и техника » Автомобильные новости » В ГИБДД назвали 7 ошибок водителей в снегопад, за которые грозит штраф и лишение прав

В ГИБДД назвали 7 ошибок водителей в снегопад, за которые грозит штраф и лишение прав

Image 16+
В ГИБДД назвали 7 ошибок водителей в снегопад, за которые грозит штраф и лишение прав
Автомобильные новости
Фото: @wirestock / freepik.com

С наступлением холодов и снегопадов водителям рекомендуется быть весьма бдительными на автодорогах, уделяя особое внимание техническому состоянию авто. В соответствии с данными представителей ГИБДД, в зимний период резко увеличивается количество правонарушений, за которые грозит наложение штрафов или даже лишение прав.

Время на прогрев двигателя должно составлять не более пяти минут

Некорректное управление машиной с грязным и неправильно установленным номерным знаком влечет за штраф 500 рублей. «Маскировка» знаков грязью будет стоить 5 тысяч рублей или лишением прав на срок от одного до трех месяцев. Время на прогрев двигателя должно составлять не более пяти минут, а стоянка с работающим двигателем в жилой зоне грозит штрафованию от 1500 рублей в регионах, а также до 3 тыс. рублей в Москве и Петербурге. 

За нарушение стоп-линии на светофоре грозит наложение штрафа в размере от 800 до 1000 рублей. Проезд на запрещающий сигнал светофора влечет за собой штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение прав водителя от 4 до 6 месяцев после повторного нарушения. За выезд на перекресток, занятый другим транспортом, можно лишиться тысячи рублей.

Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
В ГИБДД назвали 7 ошибок водителей в снегопад, за которые грозит штраф и лишение прав

Сегодня, 09:43

Эксперты провели сравнение лифтбека «Москвич 6» с более дорогой Skoda Octavia

20-11-2023, 23:43

В России резко снизилась доступность новых авто для граждан

17-11-2023, 09:16

Владельцы новых европейских авто в России заявили, что столкнулись с блокировками

15-11-2023, 09:40

Налоговики Башкирии назвали ТОП-3 самых дорогих автомобилей в регионе

15-11-2023, 09:34

Автоэксперт Франк рассказала, какие изменения ждут российский автопромс ноября 2023

14-11-2023, 12:33

Стало известно, на чём ездят воронежские чиновники и депутаты

13-11-2023, 18:34

Автоэксперт Носко перечислил самые дорогие в обслуживании иномарки в России: Цифры шокируют

13-11-2023, 08:54

Эксперт Хайцеэр: рассчитывать на снижение цен на авто в России в 2024 году не стоит

12-11-2023, 17:26

Ростовский миллиардер сделал в старой «Победе» тюнинг на 23 миллиона рублей

12-11-2023, 17:17

История с возросшим в 250 раз утильсбором дошла до депутатов ГД

12-11-2023, 09:50

В Autonews рассказали о новой схеме обмана с ввезёнными в РФ авто

11-11-2023, 21:36

В Екатеринбурге подешевели иномарки

11-11-2023, 09:34

Опубликована подборка самых дешевых автомобилей в Самарской области

11-11-2023, 09:20

Автоэксперты «ЗР» нашли 5 причин, почему не стоит покупать новую LADA Vesta NG

10-11-2023, 19:01

Стали известны владельцы «крутых» номеров ТМН в Тюменской области

9-11-2023, 20:14

Эксперты составили список самых подорожавших автомобилей на «вторичке» в России

9-11-2023, 08:34

В Челябинске «блатные» номера 777 предпочитают бизнесмены и экс-чиновники

9-11-2023, 08:24

В России закончились бюджетные иномарки из стран Европы, Японии и Южной Кореи

8-11-2023, 21:06

Иностранцы пришли в восторг от дешевого такси в России

5-11-2023, 19:54

Новости партнеров
2023
ru-RU