Составлен список самых популярных автомобилей с пробегом в Москве

«АВТОСТАТ» информирует, что за минувшие 10 месяцев этого года жители Москвы купили 319 тысяч подержанных авто. На вторичном рынке наиболее популярной маркой является LADА (29,6 тысячи проданных авто). Затем следует BMW (26 тысяч машин). Немалым успехом пользуются Mercedes-Benz (21,3 тысячи экземпляров), марка Kia (20,9 тысячи), а также автомобили Volkswagen (19 тыс.).

Что касается самой популярной модели на вторичке, то это Ford Focus с 6 900 тысяч реализованных на авторынке столицы автомобилей. После нее идет Skoda Octavia (6 500 тысяч машин).

В ТОП-3 востребованных подержанных авто вошли Kia Rio (5,3 тыс.), Toyota Camry (5,2 тыс.), Hyundai Solaris (5,2 тыс.).