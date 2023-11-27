За звание лучшего автомобиля в 2024 году поборются 7 финалистов: список

Семь авто-финалистов были выбраны из 28 претендентов на титул «Лучший автомобиль года в Европе».

Среди них есть только одна модель из Китая

Интересно отметить, что среди них есть только одна модель из Китая. Речь идет об электрическом седане BYD Seal. Многие эксперты предполагают, что модель может получить этот титул.

Остальные шесть машин включают в себя такие марки, как BMW 5-series, Peugeot E-3008, Kia EV9, Renault Scenic, Volvo EX30, Toyota C-HR. Победитель станет известен 26 февраля 2024 года в рамках Женевского автосалона.

Также добавим, что в этом году в состав жюри конкурса входят 59 автомобильных журналистов, которые представляют 22 страны Европы.