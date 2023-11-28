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На LADA Vesta второй раз за последний месяц повысили цены

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На LADA Vesta второй раз за последний месяц повысили цены
Автомобильные новости
Фото: @standret / freepik.com

Корпорация «АвтоВАЗ» вновь произвела корректировки в ценах на Lada Vesta. Это стало вторым повышением за последний месяц. 

По данным портала «Автоновости дня», стоимость некоторых версий увеличилась на 13 тыс. рублей. Enjoy и Techno, являющиеся наиболее дорогими комплектациями Лады, теперь оцениваются в 1,7 и 1,8 млн рублей соответственно. В то время другие модификации остались без повышения цен. 

Базовая стоимость Lada Vesta остается на уровне 1,2 млн рублей. Представители «АвтоВАЗа» утверждают, что стоимость базовых версий Lada будет сохранена на минимальном уровне до конца года. 

Напомним, что в начале ноября компания осуществила поднятие цен на Lada Granta, Vesta, Niva от 6,4% до 9,7%. Наибольший прирост коснулся внедорожника Niva Travel. Его стоимость увеличилась сразу на 106 тысяч рублей.

Информационное агентство «Informing»

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