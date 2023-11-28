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В России вступают в силу 10 новых штрафов за нарушения ПДД: за что водителей накажут рублем

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В России вступают в силу 10 новых штрафов за нарушения ПДД: за что водителей накажут рублем
Автомобильные новости
Фото: @master1305 / freepik.com

Портал За рулем пишет, что за нарушение ПДД в силу вступают 10 новых штрафов с 2024 года. Об этом сообщает Минтранс.

Какие штрафы вступят в силу с 2024 года

С 2024 года вернут штраф за нарушение средней скорости. За отсутствие ОСАГО он увеличится в шесть раз до 5 тысячи рублей. Вырастет штраф за шумный транспорт до 5 тысяч. Кроме того, за мытье авто во дворе дома придется заплатить до 2 тысяч рублей. 30 тысяч рублей придется отдать, если самокатчик не остановится по требованию сотрудника ДПС и откажется от проведения медосвидетельствования. Если самокатчик оставит место аварии, получит 5 тысяч штрафа. Езда на самокате вдвоем может закончиться 3 тысячами рублей штрафа. Родителей, которые перевозят ребенка на самокате без специального устройства, накажут на 5 тыс. рублей.

Информационное агентство «Informing»

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