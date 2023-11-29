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Метка дьявола: Кому принадлежат блатные номера с 666 в Нижнем Новгороде

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Метка дьявола: Кому принадлежат блатные номера с 666 в Нижнем Новгороде
Автомобильные новости
Фото: @claudiodiv / freepik.com

Автомобили некоторых нижегородцев украшают «дьявольские» комбинации цифр на госномерах. Существует суеверие: при виде 666 некоторые крестятся, в то время как другие считают, что такая комбинация привлекает на дороге удачу. Два таких номера, Х666ХХ52 и Х666ХХ152, привлекают внимание прохожих.

Номера Х666ХХ52 и Х666ХХ152

Х666ХХ52 был впервые замечен в 2009 году на авто Toyota, которое принадлежало нижегородцу по имени Климентий. Однако он быстро расстался с номером и машиной. Спустя год Х666ХХ52 появился на черной Audi A4, принадлежащей Арсену, генеральному директору крымской строительной компании и организации в Нижнем, занимающейся торговлей топливом. У более «нового» Х666ХХ152 владелец скрыт, и о нем нет информации. В 2021 году номер был замечен на марке Mercedes-Benz GL 320.

Госномера А666АА52 и А666АА152

А666АА52 зарегистрирован на нижегородца по имени Николай. Мужчина владел ГАЗ-3102. В настоящее время номер прикреплен к Toyota Camry и числился за департаментом экономического развития. Однако в итоге владельцем стало физическое лицо.

Госномер А666АА152 в 2013 году установлен на Toyota Land Cruiser 200, принадлежащей некой Марине. Позже новым владельцем стал Сергей, который получал штрафы за превышение скорости каждый месяц. Перевесили «блатной» номер на оранжево-красную Тoyota Hilux через несколько лет.

Номер В666ВВ152

Под символичным номером В666ВВ152 многие годы проезжала черная Toyota Corolla. Ее владельцем стал 65-летний Мурад. За один год он накопил более 30 штрафов за превышение скорости. В декабре Toyota Corolla выставили на продажу, а в сентябре текущего года номер В666ВВ152 появился на Porsche. Однако определить, кто владелец, представляется трудной задачей.

Госномер А666НН152

Красуется на черном Porsche Panamera. Исходя из данных из открытых источников, пенсионерка Нина С. стала страхователем этого роскошного автомобиля. Тем не менее, к управлению допущено еще два человека, но их личности остаются в тени.

Номер Х666АН

«Старый» номер Х666АН много лет принадлежит бизнесмену Евгению. Он был когда-то индивидуальным предпринимателем в сфере аренды недвижимости, но прекратил деятельность. В настоящее время является участником фирмы, специализирующейся на оптовой торговле оборудованием. Изначально Х666АН Евгений прикрепил к Mitsubishi Pajero и периодически нарушал правила, за что получал штрафы. Примерно в 2014 году этот номер был переведен на Toyota Highlander, штрафы стали поступать гораздо чаще, в основном за то же превышение на дорогах скорости.

Информационное агентство «Informing»

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