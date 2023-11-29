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Дилеры РФ пообещали предновогодние скидки и распродажы на автомобили

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Дилеры РФ пообещали предновогодние скидки и распродажы на автомобили
Автомобильные новости
Фото: @652234 / pixabay.com

В минувшем году в РФ из-за дефицита отменили предновогодние распродажи автомобилей, но ситуация в этом году изменилась. Эксперты говорят, что с декабря по февраль будут максимальные скидки, особенно на автомобили предыдущего года.

Возможен дисконт до 1 млн рублей

По данным дилеров, на премиум-сегменте возможен дисконт до 1 млн рублей при покупке с использованием кредитов и трейд-ин. Советуют не откладывать покупку, особенно для желающих взять автомобиль в кредит, так как ставки могут подняться. Уже в ноябре предоставляются выгодные условия на автомобили премиум-класса (BMW, Volvo, Audi,Zeekr). 

В декабре ожидаются новогодние предложения, включая трейд-ин и более длительное гарантийное обслуживание, пишет Автостат. При этом скидка может достигать даже 1 млн рублей при определенных условиях.

Информационное агентство «Informing»

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