Аналитики выяснили, какие цвета и типы кузова увеличивают цену на автомобили с пробегом

Эксперты из «Авито Авто» пришли к выводу, что факторы, такие как пробег, количество владельцев, участие в ДТП, цвет авто, тип кузова, значительно влияют на ценообразование автомобилей. Исследование показало, что особенно существенный вклад в конечную стоимость транспортного средства вносят кузова типов купе, фургон, минивэн, а также его цвет.

Наибольший вклад в изменение цены автомобиля вносят белый, голубой, зеленый, бежевый, серый цвета кузова

По сведениям аналитиков, фиолетовый, бордовый, а также розовый цвета оказывают наименьшее влияние на изменение стоимости, в то время как пикап, кабриолет и внедорожник менее значимы в этом аспекте. Наибольший вклад в изменение цены автомобиля вносят белый, голубой, зеленый, бежевый, серый цвета кузова, подводят итоги автоэксперты.