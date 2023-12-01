Внедорожники Nissan возвращаются в Россию, но под брендами Dongfeng и Oting

В России вскоре начнут продавать Nissan X-Terra под китайским брендом Oting. Два дистрибьютора (Oting и Dongfeng) объявили о предстоящем ввозе в страну внедорожника. Модель получит название Oting Paladin. Она будет представлена двумя независимыми дистрибьюторами.

Oting Paladin является совместным предприятием Dongfeng и Nissan, которое базируется на шасси пикапа Nissan Navara. Авто отличается небольшими изменениями и использованием бензинового турбомотора Mitsubishi. Длина Paladin почти 4,9 метра.

Модель предлагает конкурентоспособные характеристики в своем сегменте, включая внушительный просвет, полный привод, блокировку заднего дифференциала. Что касается другого бреда, то Oting принадлежит дилерской сети Sinomach из КНР. Его планы включают старт продаж в январе 2024 года.

Модель будет предлагаться на российском авторынке с моноприводом, а также полным приводом, с ценой от 3,8 млн до 4,5 млн рублей, что делает ее весьма конкурентоспособной на рынке внедорожников.