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ГИБДД РФ перечислила 7 признаков, по которым сотрудники ДПС остановят автомашины

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ГИБДД РФ перечислила 7 признаков, по которым сотрудники ДПС остановят автомашины
Автомобильные новости
Фото: @standret / freepik.com

Сотрудники ДПС при остановке авто обращают внимание на различные аспекты, в том числе на внешний вид транспортного средства и манеры водителя. 

ГИБДД перечислила 7 признаков, на которые обычно обращают внимание:

  1. Общий внешний вид автомобиля. Оценивается состояние световых устройств, кузова, стекол. Необычная окраска, отсутствие элементов конструкции могут вызвать у сотрудника ДПС подозрение.
  2. Нестандартные элементы в экстерьере машины. Тонированные передние окна, кенгурятник, дополнительная оптика и спойлер могут привлечь внимание.
  3. Состояние транспорта. Прежде всего это старые авто со ржавчиной, отсутствующий глушитель.
  4. Манера вождения. Необычный стиль вождения, высокая скорость, частые смены полос, непостоянство в удержании траектории.
  5. Внешний вид водителя. Затемненные очки в пасмурную погоду или другие необычные аксессуары могут привлечь внимание.
  6. Нарушения ПДД. Превышение скорости, игнорирование знаков, нарушение правил безопасности, непристегнутый ремень - основание для остановки.
  7. Чистота номерного знака.

Информационное агентство «Informing»

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