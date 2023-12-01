ГИБДД РФ перечислила 7 признаков, по которым сотрудники ДПС остановят автомашины

Сотрудники ДПС при остановке авто обращают внимание на различные аспекты, в том числе на внешний вид транспортного средства и манеры водителя.
ГИБДД перечислила 7 признаков, на которые обычно обращают внимание:
- Общий внешний вид автомобиля. Оценивается состояние световых устройств, кузова, стекол. Необычная окраска, отсутствие элементов конструкции могут вызвать у сотрудника ДПС подозрение.
- Нестандартные элементы в экстерьере машины. Тонированные передние окна, кенгурятник, дополнительная оптика и спойлер могут привлечь внимание.
- Состояние транспорта. Прежде всего это старые авто со ржавчиной, отсутствующий глушитель.
- Манера вождения. Необычный стиль вождения, высокая скорость, частые смены полос, непостоянство в удержании траектории.
- Внешний вид водителя. Затемненные очки в пасмурную погоду или другие необычные аксессуары могут привлечь внимание.
- Нарушения ПДД. Превышение скорости, игнорирование знаков, нарушение правил безопасности, непристегнутый ремень - основание для остановки.
- Чистота номерного знака.