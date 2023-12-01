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Автоэксперт Власов объяснил, какие опции в авто спасут жизнь при ДТП

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Автоэксперт Власов объяснил, какие опции в авто спасут жизнь при ДТП
Автомобильные новости
Фото: @jcomp / freepik.com

Сотрудники портала «Вечерняя Москва» разобрались, какие опции в авто могут спасти жизнь при ДТП. Чтобы поездка была комфортной и безопасной, машина должна быть оборудована необходимыми средствами — от тормозов до ремней, говорит эксперт Сергей Власов.

Во-первых, это подушки безопасности. Современные технологии разработаны и отработаны годами, а правильное использование подушек безопасности с ремнями безопасности максимизируют их эффективность. 

Важными являются как фронтальная, так и боковая защита, а также защита коленей.

Позволяет сохранить контроль над авто

Еще одна важная опция - это система ABS (антиблокировочная система). Особенно она полезна при торможении на ледяной или снежной дороге. Она предотвращает блокировку колес при резком торможении, позволяет сохранить контроль над авто. Однако тормозной путь с системой ABS может быть длиннее на песку или снегу, подчеркивает специалист.

Система усталости водителя, которая работает на основе оценки взгляда или поведения водителя. Она помогает предотвратить опасные ситуации, особенно при ночных долгих поездках.

Информационное агентство «Informing»

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