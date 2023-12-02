Tesla нашла способ, как удивить: предзаказы на электропикапы Cybertruck уже доступны

Компания Tesla представила на днях свой новый электрический пикап Cybertruck в 3-х вариантах комплектации. Несмотря на официальное отсутствие поставок машин в Россию, предзаказ на новинку можно оформить в дилерском центре Moscow Tesla Club. Предполагаемый срок поставки при заказе в настоящее время – не ранее третьего квартала следующего года.

Версия с приводом на заднюю ось будет доступна только в 2025 году по цене 9,5 млн рублей. Также пикап Cybertruck можно заказать в дилерском центре «Авилон». Там цена на новинку начинается от 20 миллионов рублей, сообщает carsweek.ru.

Официальная презентация авто состоялась накануне. Цены в США для разных версий начинаются от $60 900. За полноприводную модель с 3-мя двигателями покупателю придется отдать $99 990.