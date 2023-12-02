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Составлен ТОП-7 самых дешевых авто в России в декабре 2023 года

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Составлен ТОП-7 самых дешевых авто в России в декабре 2023 года
Автомобильные новости
Фото: @dusanpetkovic / freepik.com

Во второй декаде осени цены на авто на российском рынке немного стабилизировались, пишет портал «За рулем». На фоне укрепления рубля в стране появились бюджетные варианты, включая модели иранского производителя. Ниже представлен ТОП-7 самых недорогих машин начала зимы:

  1. Lada Granta – 699,900 рублей за базовую комплектацию Standart.
  2. Lada Niva Legend – от 829,900 рублей.
  3. Lada Niva Travel – от 1,198 миллиона рублей (за стартовую комплектацию).
  4. Lada Vesta – 1,239 миллион рублей (комплектация Comfort).
  5. УАЗ Хантер – от 1,39 миллиона рублей (единственная комплектация под названием Base Fleet).
  6. Iran Khodro Dena – 1,59 миллион рублей и выше.
  7. Iran Khodro Tara – 1,6 миллион рублей.

Отмечается, что эти модели представляют разные сегменты и соответствуют разным запросам российских потребителей.

Информационное агентство «Informing»

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