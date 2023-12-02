Эксперт Подщеколдин назвал причину роста цен на некоторые модели автомобилей в РФ

С 1 декабря текущего года в Российской Федерации вводится новое требование к местным автопроизводителям. Теперь каждый автомобиль должен оборудоваться ABS (передовая система антиблокировки тормозов). Такой шаг нацелен на повышение безопасности транспортных средств на автодорогах.

Новшество повлияет на стоимость авто

Алексей Подщеколдин, вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры», выразил carsweek.ru мнение, что это новшество повлияет на стоимость авто. В прошлом году автопром России имел возможность производить авто с упрощенными характеристиками. Однако начиная с декабря им всем придется соответствовать новому стандарту.

Подщеколдин говорит, что именно внедрение дополнительных систем обойдется производителям в дополнительные затраты. Скорее всего, это в итоге приведет к увеличению цен на машины. По предположениям специалиста, стоимость может возрасти на 20-30 тысяч рублей.

К слову, подпадают под данное нововведение даже такие популярные отечественные модели, как «УАЗ-буханки», ряд моделей «ГАЗелей» и некоторые прочие.