Российский блогер разобрал новый кроссовер GAC GS8 и назвал его «одноразовым»

Сегодня motor.ru написал, что российский блогер Iлья Свиридов провел анализ нового кроссовера GAC GS8, назвав его «одноразовым» на канале «Клубный сервис».

Были выявлены недостатки

Были выявлены недостатки, такие как слабая виброизоляция, неаккуратное применение герметика. Также появились сомнения в прочности кузова. Блогер подчеркивает интересные особенности новинки, такие как невозможность завести авто при отсоединении задних фонарей или использование одноразовых клипс, усложняющих сборку и разборку салона машины.

Среди главных достоинств мужчина упомянул японскую коробку передач Aisin, просторный салон, низкую цену для авто пятиметрового класса.

Блогер также высказал сомнения относительно прочности приводов задней оси и усомнился в общем запасе прочности. Он охарактеризовал GAC GS8 как «единоразовое авто максимум на три года».