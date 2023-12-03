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В Красноярске собрали необычный внедорожник Visuva

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В Красноярске собрали необычный внедорожник Visuva
Автомобильные новости
Фото: @standret / freepik.com

В Красноярске на заводе на Матросова собрали необычный внедорожник Visuva. Это авто может быть оснащено 2-я бензиновыми турбированными двигателями китайской марки Great Wall. Речь идет о двухлитровом моторе мощностью 227 л.с. и трехлитровом двигателе с 345 л.с. 

Автомобиль доступен с восьми- и девятиступенчатой коробкой. По словам представителя команды, к ним поступило четыре предварительных заказа из разных уголков страны. Планируется начать производство в следующем году. В планах два спортивных внедорожника, а также микроавтобус и 5-местный пикап. 

Вскоре разработчики намерены открыть дилерские центры в крупных городах и затем уже выйти на международный рынок. 

Нужно отметить, что для регистрации нового Visuva необходимо обращаться в Гостехнадзор, а для управления новинкой потребуются права тракториста-машиниста, хотя пригодна машина для городских улиц.

Информационное агентство «Informing»

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