В Красноярске собрали необычный внедорожник Visuva

В Красноярске на заводе на Матросова собрали необычный внедорожник Visuva. Это авто может быть оснащено 2-я бензиновыми турбированными двигателями китайской марки Great Wall. Речь идет о двухлитровом моторе мощностью 227 л.с. и трехлитровом двигателе с 345 л.с.

Автомобиль доступен с восьми- и девятиступенчатой коробкой. По словам представителя команды, к ним поступило четыре предварительных заказа из разных уголков страны. Планируется начать производство в следующем году. В планах два спортивных внедорожника, а также микроавтобус и 5-местный пикап.

Вскоре разработчики намерены открыть дилерские центры в крупных городах и затем уже выйти на международный рынок.

Нужно отметить, что для регистрации нового Visuva необходимо обращаться в Гостехнадзор, а для управления новинкой потребуются права тракториста-машиниста, хотя пригодна машина для городских улиц.