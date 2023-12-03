Автолюбители в России начали перепаивать панель приборов, чтобы избежать штрафов

Вступившие в силу 1 сентября 2023 года новые правила дорожного движения уделяют повышенное внимание неисправности антиблокировочной системы (ABS) на российских авто. Инспекторы ГИБДД теперь активно проверяют индикаторы, сигнализирующие о сбоях в работе ABS.

Водители используют многие хитрости

Владельцы старых машин в России, где эта система отсутствовала, обсуждают способы обхода сигнализатора для того, чтобы избежать возможных штрафов. Некоторые водители даже используют многие хитрости, такие как перепайку приборки для имитации работы индикатора.

Однако сотрудники ГИБДД напоминают, что рабочая система критически важна, особенно в зимнее время и на скользкой дороге.