Названы самые дорогие коллекционные авто 2023 года: Bugatti, Ferrari и Mercedes

Фирмы RM Sotheby's и Gooding&Co столкнулись с историческими ценами на раритетные автомобили, за которые покупатели были готовы выложить огромные суммы денег. Особое внимание привлек знаменитый Ferrari 330 LM/250 GTO 1962 года от компании Scaglietti. Этот старинный гоночный автомобиль был продан на аукционе в Нью-Йорке за 51,7 миллиона долларов, что утвердило его в качестве самого дорогого проданного в 2023 году авто. Кроме того, другие произведения искусства автомобильной индустрии теперь принадлежат новым владельцам за баснословные деньги.

Рейтинг пяти наиболее дорогих авто, проданных на аукционах в 2023

В рейтинге пяти наиболее дорогих авто, проданных на аукционах в текущем году, выделяются следующие: 1. Ferrari 330 LM/250 GTO 1962 года - приобретен за внушительные $51,7 млн. 2. Ferrari 412P Berlinetta 1967 года выпуска, реализованный за 30,2 млн долларов. 3. Гоночный Mercedes «Формулы – 1», выкупленный за 18,8 млн. долларов 4. Ferrari 250 GT SWB California Spider 1962 г. (18 млн долларов). 5. Ferrari 250 LM 1964 года, который был куплен за 17 млн долларов.