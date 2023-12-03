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Названы самые дорогие коллекционные авто 2023 года: Bugatti, Ferrari и Mercedes

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Названы самые дорогие коллекционные авто 2023 года: Bugatti, Ferrari и Mercedes
Автомобильные новости
Фото: @jcomp / freepik.com

Фирмы RM Sotheby's и Gooding&Co столкнулись с историческими ценами на раритетные автомобили, за которые покупатели были готовы выложить огромные суммы денег. Особое внимание привлек знаменитый Ferrari 330 LM/250 GTO 1962 года от компании Scaglietti. Этот старинный гоночный автомобиль был продан на аукционе в Нью-Йорке за 51,7 миллиона долларов, что утвердило его в качестве самого дорогого проданного в 2023 году авто. Кроме того, другие произведения искусства автомобильной индустрии теперь принадлежат новым владельцам за баснословные деньги.

Рейтинг пяти наиболее дорогих авто, проданных на аукционах в 2023

В рейтинге пяти наиболее дорогих авто, проданных на аукционах в текущем году, выделяются следующие: 1. Ferrari 330 LM/250 GTO 1962 года - приобретен за внушительные $51,7 млн. 2. Ferrari 412P Berlinetta 1967 года выпуска, реализованный за 30,2 млн долларов. 3. Гоночный Mercedes «Формулы – 1», выкупленный за 18,8 млн. долларов 4. Ferrari 250 GT SWB California Spider 1962 г. (18 млн долларов). 5. Ferrari 250 LM 1964 года, который был куплен за 17 млн долларов.

Информационное агентство «Informing»

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