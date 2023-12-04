«За рулем» рассказал, какие новые модели появятся в РФ в ближайшие несколько месяцев

Журнал «За рулем» представил информацию о нескольких новых моделях авто, которые скоро появятся на российском рынке.

Модели авто, которые скоро появятся на российском рынке

1. ГАЗ Соболь NN 4x4: Новый Соболь с опционным полным приводом. Передняя независимая подвеска, новая раздатка, блокировки дифференциалов, 150-сильный дизель.

2. BAIC X7: Кроссовер, произведенный на Автоторе, ожидается зимой. Длина 4745 мм, два ряда сидений, 180-сильный турбомотор.

3. Dongfeng Paladin: Внедорожник с рамной конструкцией, 2-литровый турбомотор (228 л.с.), 8-ступенчатая автоматическая коробка.

4. Jaecoo J8: Флагманский кроссовер аналог Tiggo 9, ожидается зимой, длина 4 820 мм, трехрядное сиденье.

5. Jetour Traveller: Квадратный SUV, несущий кузов, бензиновые турбомоторы 1,6 или 2,0 литра, межосевая муфта для задних колес.

6. M-HERO 917: Новый суббренд Dongfeng, огромный внедорожник, электрическая версия (1 088 л.с.) и гибридная версия (816 л.с.).

7. Wey 05: Крупный кроссовер под брендом Wey, гибридная силовая установка, 295 л.с., средний расход топлива 7,7 л/100 км.