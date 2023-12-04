Раскрыты пять самых выгодных подержанных автомобилей на рынке России

Российский рынок подержанных автомобилей активен, привлекая внимание перекупщиков, особенно в сегменте с бюджетом от 400 до 800 тысяч рублей. Исследование портала njcar.ru выявило модели, которые наиболее востребованы в этом сегменте, пишет Правда.ру.

Kia Rio (10-15 лет) - лидирует по ликвидности. Время продажи в среднем составляет 10 дней, с ценами от 500 000 до 800 000 рублей. Особенно востребованы модели с автоматической коробкой передач. Hyundai Solaris (10-15 лет) - на втором месте. Среднее время продажи - 12 дней, ценовой диапазон - аналогичный. LADA Granta (10-15 лет) - отечественный автомобиль занимает заслуженное третье место. Продается в течение двух недель, с ценами от 350 000 до 450 000 рублей. Renault Logan второго поколения (10-15 лет) - надежный и энергоэффективный автомобиль занимает четвертое место, со средним временем продажи 13 дней и стоимостью от 450 000 до 550 000 рублей. Volkswagen Polo (10 лет) - завершает рейтинг и время его продажи составляет около двух недель. Цены колеблются от 500 000 до 600 000 рублей.