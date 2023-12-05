Эксперты рассказали, как в РФ купить новый Haval H5 почти в два раза дешевле

Новое поколение внедорожника Haval H5, еще не представленного на российском авторынке, за несколько месяцев снизило свою цену почти в два раза. Если в октябре стоимость новинки составляла 5 300 000 рублей, то в начале декабря на одном из автомобильных порталов «Автоновости дня» нашли более десятка машин по цене от 2 941 000 рублей. Все они являются моделями 2023 года с незначительным пробегом.

Оснащены 2,0-литровым турбированным мотором

Haval H5 предлагается в различных версиях с бензиновыми и дизельными вариантами мотора. Бензиновые модели оснащены 2,0-литровым турбированным мотором, мощность которого 218 л.с. В то же время дизельные версии оснащены турбированным дизелем, выдающим 166 л.с. Все версии внедорожника оснащены 8-ступенчатой автоматической трансмиссией, полным приводом с жестким подключением передней оси, понижающей передачей, выделяется строгим дизайном, стильными дисками, а также крупной трапециевидной решеткой радиатора.