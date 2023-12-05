В России нашли лучшие автомобили за 350 000 рублей, которые никогда не ломаются

Эксперты автомобильного портала «Наавтотрассе» предоставили рейтинг автомобилей в России, стоимостью около 350 тысяч рублей, характеризующихся надежностью, а также редкими поломками.

Opel Astra (2007-2008 годов). Модель отличается привлекательным внешним видом, надежной ходовой частью, богатым списком опций. Рекомендуется покупать модели с Н-образным кузовом, механической коробкой передач. Lada Priora (2013-2014 годов). Эксперты рекомендуют рассмотреть обновленные версии, свободные от дефектов предыдущих моделей. Mitsubishi Lancer (2006-2009 годов). Эксплуатированный японский седан может иметь пробег до 250 тысяч километров. Kia Rio (2005-2006 годов). Корейский седан, оснащенный бензиновым двигателем 1,4 литра и механической коробкой передач, может иметь пробег до 250-300 тысяч километров. Renault Logan (2009-2011 годов) завершает рейтинг. Это простой, но надежный автомобиль с достойным внешним видом.