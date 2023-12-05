Автоэксперт Пономарёв назвал способы эффективного отогрева машины на морозе

Сергей Пономарев, технический тренер из сети автосервисов Fit Service, предоставил несколько советов по запуску замерзшего автомобиля:

Нужно проверить свечи. Продуть цилиндры для удаления излишков топлива. Прокрутить двигатель для удаления оставшихся горючих паров. Просушить свечи. Отключить подачу топлива в двигатель. Продуть цилиндры сжатым воздухом. Зарядить АКБ. Добавить масло. Попробовать запустить автомобиль.

Однако, в случае неудачных попыток следует избегать многократных повторений, чтобы не повредить стартер. После этого лучше обратиться к профессионалам для помощи.