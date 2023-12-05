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Автоэксперт Пономарёв назвал способы эффективного отогрева машины на морозе

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Автоэксперт Пономарёв назвал способы эффективного отогрева машины на морозе
Автомобильные новости
Фото: @kaboompics / freepik.com

Сергей Пономарев, технический тренер из сети автосервисов Fit Service, предоставил несколько советов по запуску замерзшего автомобиля: 

  1. Нужно проверить свечи. Продуть цилиндры для удаления излишков топлива. Прокрутить двигатель для удаления оставшихся горючих паров. Просушить свечи. 
  2. Отключить подачу топлива в двигатель.
  3. Продуть цилиндры сжатым воздухом.
  4. Зарядить АКБ.
  5. Добавить масло.
  6. Попробовать запустить автомобиль. 

Однако, в случае неудачных попыток следует избегать многократных повторений, чтобы не повредить стартер. После этого лучше обратиться к профессионалам для помощи.

Информационное агентство «Informing»

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