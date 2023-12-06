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Автоэксперт Рязанов назвал иномарки с самыми выносливыми двигателями

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Автоэксперт Рязанов назвал иномарки с самыми выносливыми двигателями
Автомобильные новости
Фото: @standret / freepik.com

Максим Рязанов, технический директор автомобильного маркетплейса Fresh, высказал свое мнение о надежности современных моторов в беседе с «Российской газетой». По словам эксперта, долговечность двигателя зависит от факторов, включая регулярное техническое обслуживание, качество запчастей, интенсивность эксплуатации.

Особое внимание он уделяет различиям между бензиновыми и дизельными двигателями, считая, что бензиновые версии более надежны. Среди наиболее надежных марок упоминает Volkswagen, Toyota, Mitsubishi, BMW, Honda, Mercedes-Benz, особо выделяя модели с шестицилиндровыми двигателями.

Шестицилиндровые двигатели пользуются спросом

В качестве примера Рязанов упомянул Volkswagen Passat B7 с шестицилиндровым двигателем объемом 3,6 л. и мощностью 300 л.с, который, по его мнению, пользуется спросом на вторичном рынке в РФ. Он говорит, что шестицилиндровые двигатели также устанавливались на авто BMW различных серий.

Информационное агентство «Informing»

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