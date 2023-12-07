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Редакция журнала «За Рулем» нашла опасность в использовании бензина не по сезону

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Редакция журнала «За Рулем» нашла опасность в использовании бензина не по сезону
Автомобильные новости
Фото: freepik.com

Использование бензина в соответствии со временем года становится предметом дискуссий. Денис Загарин, директор центра испытаний НАМИ, подчеркивает важность осознания различий между летним и зимним видами топлива для обеспечения эффективной работы двигателя. Об этом пишет портал «За Рулем». 

Может вызвать трудности с запуском мотора 

Мало кто знает, что бензин начинает кристаллизоваться при температуре -70 °C. Проблемы, однако, могут возникнуть и при более высоких температурах. К примеру, использование зимнего бензина в летнее время может спровоцировать образование паровых заторов, особенно у старых карбюраторных двигателях. Нужно отметить, что применение в зимнее время летнего бензина может вызвать трудности с запуском мотора при температуре -20 °C. 

Кроме того, следует учитывать гарантийный срок хранения бензина, который составляет год с даты его изготовления. Это особенно актуально при долгосрочной стоянке авто или запасании автомобильного топлива.

Информационное агентство «Informing»

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