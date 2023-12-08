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Эксперт перечислил 4 причины для покупки нового седана Changan Lamore

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Эксперт перечислил 4 причины для покупки нового седана Changan Lamore
Автомобильные новости
Фото: @azerbaijan_stockers / freepik.com

Changan Lamore - новый седан на российском авторынке, пишет эксперт «За рулём». Он выделяет 4 преимущества авто. Во-первых, он имеет нестандартный дизайн и внушительные размеры – почти 4,77 метра, что близко к бизнес-классу. Второй привлекательный момент для потенциальных покупателей - это оригинальный интерьер авто. 

Мамый мощный в своем классе

Мощный 1,5-литровый турбомотор с 181 лошадиной силой делает Lamore одним из самых мощных в своем классе. И напоследок, технологичность подчеркивается системой видеонаблюдения Full HD и мониторингом состояния водителя.

Интерьер с нестандартной отделкой

Что касается недостатков, то это узкий проем багажника. Интерьер с нестандартной отделкой и удобными сиденьями, но отсутствует подогрев в российском климате. Седан предлагается россиянам по цене 2,79 млн рублей в единственной комплектации, что делает его весьма конкурентоспособным на рынке, резюмирует специалист.

Информационное агентство «Informing»

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