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ЗИЛ или Lexus? На каких машинах гоняют чиновники Архангельской области

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ЗИЛ или Lexus? На каких машинах гоняют чиновники Архангельской области
Автомобильные новости
Фото: freepik.com

Владимир Путин не так давно призвал чиновников использовать отечественные автомобили. В автопарке правительства Архангельской области из 74 машин лишь 9 российских, пишет 29.ru. 

По данным издания, это 4 ГАЗа, 2 ЗИЛа, один УАЗ, МАЗ, «Луидор». Среди иномарок преобладают Toyota (35 единиц), Volkswagen (11 машин), а также Lexus (5 авто). Старейший автомобиль – Toyota VX-100 1999 года, а самые новые - это три Toyota RAV4 и один «Луидор», выпущены в 2021 году. Наиболее распространенный транспорт 2011 года выпуска – 17 единиц.

Информационное агентство «Informing»

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