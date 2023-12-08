ЗИЛ или Lexus? На каких машинах гоняют чиновники Архангельской области

Владимир Путин не так давно призвал чиновников использовать отечественные автомобили. В автопарке правительства Архангельской области из 74 машин лишь 9 российских, пишет 29.ru.

По данным издания, это 4 ГАЗа, 2 ЗИЛа, один УАЗ, МАЗ, «Луидор». Среди иномарок преобладают Toyota (35 единиц), Volkswagen (11 машин), а также Lexus (5 авто). Старейший автомобиль – Toyota VX-100 1999 года, а самые новые - это три Toyota RAV4 и один «Луидор», выпущены в 2021 году. Наиболее распространенный транспорт 2011 года выпуска – 17 единиц.