В Evolute нашли решение для авторынка РФ: первый гибридный кроссовер i-Space

Автокомпания «Моторинвест» объявила о запуске производства новой модели кроссовера на своем заводе в Липецкой области. Речь идет о гибридном кроссовере Evolute i-Space, который станет новинкой в линейке производителя.

Обладает внушительной динамикой

Автомобиль имеет гибридную силовую установку на 178 лошадиных сил, тяговую батарею, подзаряжаемую генератором от бензинового двигателя. Это позволяет преодолевать до 87 километров на электрической тяге. Общий запас хода - 1150 километров. Семиместный Evolute i-Space обладает внушительной динамикой, разгоняясь до 100 км/ч всего за 7,4 секунды. Салон имеет три ряда кресел и регулировку заднего дивана. О точных сроках производства и выпуска новой модели нет информации.