Информинг » Наука и техника » Автомобильные новости » Эксперт Криволуцкий назвал россинам три простых правила по обслуживанию машины в морозы

Эксперт Криволуцкий назвал россинам три простых правила по обслуживанию машины в морозы

Image 16+
Эксперт Криволуцкий назвал россинам три простых правила по обслуживанию машины в морозы
Автомобильные новости
Фото: @senivpetro / freepik.com

Иван Криволуцкий, который является руководителем SGmaster, предоставил три полезных совета по уходу за автомобилем в холодное время года, пишет ВОНавто.

  1. Не экономьте на прогреве автомобиля. Экономия на прогреве может привести к серьезным проблемам - сложностям с запуском двигателя в мороз, эвакуации и дорогостоящему ремонту. Рекомендуется использовать прогрев при помощи автосигнализации для легкого запуска транспорта в холодную погоду.
  2. Утепление двигателя. Стоит использовать специальное автоодеяло для сохранения тепла двигателя, что существенно облегчит его запуск в холода.
  3. Регулярное использование машины. Постоянный прогрев может вызвать замерзание выхлопной трубы из-за конденсата. Чтобы избежать проблемы, нужно регулярно использовать автомобиль, даже если это короткие поездки по двору.

Информационное агентство «Informing»

ЗИЛ или Lexus? На каких машинах гоняют чиновники Архангельской области

ЗИЛ или Lexus? На каких машинах гоняют чиновники Архангельской области

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Эксперт Криволуцкий назвал россинам три простых правила по обслуживанию машины в морозы

Сегодня, 12:38

В Evolute нашли решение для авторынка РФ: первый гибридный кроссовер i-Space

Вчера, 10:08

ЗИЛ или Lexus? На каких машинах гоняют чиновники Архангельской области

8-12-2023, 11:53

Эксперт перечислил 4 причины для покупки нового седана Changan Lamore

8-12-2023, 11:38

Редакция журнала «За Рулем» нашла опасность в использовании бензина не по сезону

7-12-2023, 11:48

Названы лучшие семейные авто за 800 000 рублей по версии «За рулем»

6-12-2023, 23:23

Автоэксперт Рязанов назвал иномарки с самыми выносливыми двигателями

6-12-2023, 11:13

Автоэксперт Пономарёв назвал способы эффективного отогрева машины на морозе

5-12-2023, 15:03

В России нашли лучшие автомобили за 350 000 рублей, которые никогда не ломаются

5-12-2023, 12:23

Эксперты рассказали, как в РФ купить новый Haval H5 почти в два раза дешевле

5-12-2023, 11:43

Раскрыты пять самых выгодных подержанных автомобилей на рынке России

4-12-2023, 21:38

«За рулем» рассказал, какие новые модели появятся в РФ в ближайшие несколько месяцев

4-12-2023, 17:38

Названы самые дорогие коллекционные авто 2023 года: Bugatti, Ferrari и Mercedes

3-12-2023, 23:23

Автолюбители в России начали перепаивать панель приборов, чтобы избежать штрафов

3-12-2023, 17:53

В Красноярске собрали необычный внедорожник Visuva

3-12-2023, 12:03

Российский блогер разобрал новый кроссовер GAC GS8 и назвал его «одноразовым»

3-12-2023, 02:33

Составлен ТОП-7 самых дешевых авто в России в декабре 2023 года

2-12-2023, 11:48

Эксперт Подщеколдин назвал причину роста цен на некоторые модели автомобилей в РФ

2-12-2023, 11:48

Tesla нашла способ, как удивить: предзаказы на электропикапы Cybertruck уже доступны

2-12-2023, 11:18

Автоэксперт Власов объяснил, какие опции в авто спасут жизнь при ДТП

1-12-2023, 11:33

Новости партнеров
2023
ru-RU