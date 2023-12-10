Эксперт Криволуцкий назвал россинам три простых правила по обслуживанию машины в морозы

Иван Криволуцкий, который является руководителем SGmaster, предоставил три полезных совета по уходу за автомобилем в холодное время года, пишет ВОНавто.

Не экономьте на прогреве автомобиля. Экономия на прогреве может привести к серьезным проблемам - сложностям с запуском двигателя в мороз, эвакуации и дорогостоящему ремонту. Рекомендуется использовать прогрев при помощи автосигнализации для легкого запуска транспорта в холодную погоду. Утепление двигателя. Стоит использовать специальное автоодеяло для сохранения тепла двигателя, что существенно облегчит его запуск в холода. Регулярное использование машины. Постоянный прогрев может вызвать замерзание выхлопной трубы из-за конденсата. Чтобы избежать проблемы, нужно регулярно использовать автомобиль, даже если это короткие поездки по двору.