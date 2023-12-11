Эксперты нашли иномарки, двигатели которых не боятся российских моторных масел

Цены на техническое обслуживание авто в текущем году выросли практически в два раза, стоимость технических жидкостей, таких как моторные масла, увеличилась сразу на 50-100 процентов. Однако эксперты отмечают, что продукция «Лукойла» может подходить для нескольких иномарок, включая Volkswagen, BMW, Skoda, Porsche.

Использование отечественных масел поможет водителям сэкономить

Важно изучать спецификации масла, чтобы точно удостовериться, что оно соответствует всем требованиям для конкретного двигателя. Использование отечественных масел может предоставить водителям альтернативу с целью существенной экономии.