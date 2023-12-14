В Екатеринбурге взлетели цены на новые автомобили и машины с пробегом

По сведениям портала e1.ru, вызывает удивление темп роста цен на авто в Екатеринбурге. За последний месяц средняя стоимость автомобилей выросла на 5%. Особенно выделяются некоторые популярные модели, которые подорожали от 10 до 18%.

Аналитики отмечают, что в ноябре наибольший прирост среди новых авто (10%) был зафиксирован у Lada Vesta, которая стоит теперь 1,68 млн рублей. Lada Granta подорожала на 7%, достигнув отметки 980 тыс. рублей.

В ТОП-5 подорожавших новых машин в Екатеринбурге также вошли Москвич-3, Toyota Camry. В сегменте подержанных авто возрастом до 15 лет самым значительным ростом цен, на целых 18,1%, отличилась Lada-2107, которая теперь оценивается в 217 тыс. рублей.