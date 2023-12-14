Эксперт Зиновьев нашел способ, как купить Volkswagen Jetta за 500 000 рублей

Сергей Зиновьев, автоэксперт журнала «За рулем», поделился своим мнением о том, можно ли в настоящее время найти хороший седан иностранной марки за полмиллиона рублей.

По его мнению, потенциальным покупателям стоит обратить внимание на Volkswagen Jetta V, который был продаваем в РФ до 2010 года. Эксперт выделяет крепкую подвеску авто, его устойчивость к коррозии. Относительно двигателей, рекомендуется обратить внимание на надежный 8-клапанный BSE 1.6 (102 л.?с.), который может пройти до 500 тысяч км. Пару к нему составляет механическая коробка передач (срок службы 300 тысяч км) или же четырехступенчатый автомат AQ250 с аналогичным ресурсом.

Однако ресурс машины зависит от стиля вождения, а также ухода. Рекомендуется проводить обслуживание, включая замену масла, каждые 80 тысяч километров, даже для автоматической трансмиссии.