Достигают 1,1 миллиона рублей: Найдены огромные скидки для россиян от китайских автокомпаний

Портал PrimPress сообщает о заметном влиянии китайских производителей на авторынок. Согласно данным исследования, производители КНР в РФ планируют продать около 1,2 миллиона авто уже в следующем году. Эта информация была получена путем опроса дилеров, дистрибьюторов, штаб-квартир китайских автопроизводителей.

Захват рынка китайскими автомобилями

Venucia, готовится представить свою новинку – кроссовер V-Online, стоимость которого 3,3 миллиона рублей. Согласно сообщению, это будет первым шагом к полному захвату рынка китайскими автомобилями.

Chery же объявил о скидках в честь своего 18-летнего присутствия на российском рынке, предоставляя выгоды до 1,1 миллиона рублей при покупке гибридных моделей и 790 тыс. в случае приобретения автомобилей с ДВС.