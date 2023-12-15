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В Тюмени нашли владельцев авто с красивыми номерами 072

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В Тюмени нашли владельцев авто с красивыми номерами 072
Автомобильные новости
Фото: @ArtisticOperations / pixabay.com

Портал 72.ru продолжает рассказывать о владельцах эксклюзивных автомобильных номеров в Тюменской области. В этот раз особой популярностью пользуются номера 072, совпадающие с кодом данного региона. Данные о госномерах были получены из разных источников, включая полисы ОСАГО на сайте РСА, а также с использованием сервиса «Номерограм» и «Дром». 

Некоторые из автомобилей с номерами 072 включают внедорожники Toyota Land Cruiser 200, Land Rover Defender, застрахованные различными компаниями. Они принадлежат разным владельцам. Так, автомобиль с регистрационным номером Е072АА72 – это внедорожник Toyota Land Cruiser 200, он застрахован в компании «Авто-72». Toyota Land Cruiser 200 с номером Н072АА72 тоже застрахован у этой компании. 

Авто Land Rover Defender с красивым номером В072АА72 застрахован «Сингулем». Внедорожник Toyota Land Cruiser 200 с номером Е072ТО72 принадлежит правительству. Еще один Toyota Land Cruiser 200 принадлежит Анатолию Антипину. Он является именным тезкой экс-члена «Новатэки».

Информационное агентство «Informing»

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