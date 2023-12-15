Нашелся неприятный сюрприз: с 16 декабря некоторых автомобилистов в РФ могут лишить прав

Согласно данным портала PRIMPRESS, начиная с 16 декабря будут проводиться рейды, в результате которых некоторые водители в РФ могут лишиться документов. Проверки будут проводиться в различных регионах, где граждане участвуют в рыбалке на льду. В рамках рейдов будут задействованы представители охотничьих ведомств, рыболовные службы, и представители министерства природы и экологии.

Человеку грозит лишение прав на рыбалку

Основной целью является контроль за соблюдением правил во время хобби. Специалисты будут обращать внимание на припаркованные машины. Некоторые виды рыболовных принадлежностей, такие как удочки с несколькими крючками и рамки, которые в стране запрещены к использованию. Водители скрывают это внутри авто, в том числе под капотом. Но инспекторы проверят каждую деталь. В случае обнаружения человеку грозит лишение прав на рыбалку или охоту до 2-х лет.